Cuiabanos pretendem comemorar e gastar mais com presente de dia dos namorados esse ano, segundo pesquisa

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é um dos principais períodos de vendas do varejo brasileiro e em Cuiabá a perspectiva é de incremento acima de 14% quando comparado com o ano passado. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), através do seu Núcleo de Inteligência de Mercado realizou uma pesquisa com 200 pessoas economicamente ativas nos principais eixos comerciais da Capital. O objetivo foi entender o comportamento de compra dos consumidores, assim como o seu interesse pela data.

Conforme a pesquisa, que foi realizada no período de 21 a 25 de maio, 90% dos entrevistados têm a intenção de comprar presentes no dia dos namorados, sendo que do total que irá presentear, 88,5% será com algum produto e 11,5% com algum tipo de serviço e o que mais motiva a compra é o desejo do namorado (a) já que a maioria (61,8%) relatou essa observação.

Em relação a quais produtos os cuiabanos mais comprarão, o levantamento constatou que serão: perfumes, cosméticos e itens de beleza (33,3%), roupas (19,5%), bombons e chocolates (8,6%), calçados e bolsas (7,1%), joias e relógios (6,7%), telefonia e smartphone (5,7%), flores e pelúcias (5,7%), acessórios e bijuterias (2,9%), livros e afins (2,4%), artigos esportivos (1,4%), bebidas (1,0%), eletrônicos (0,5%), móveis e eletrodomésticos (0,5%), outros (2,4%) e não sabem ainda (2,3%).

Já referente a cidade que passará a data, 91% respondeu que permanecerá em Cuiabá, 8% comemorará em cidades vizinhas e 1% em outros Estados. “Esse é um dado importante que beneficiará principalmente o setor de serviços, tendo como destaque os restaurantes (81,5%), as agências de viagens, já que 7,4% relatou que pretende presentear com uma viagem, além de pousadas, hotéis e motéis 7,4% e atividades de estética 3,7%”, avaliou o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja, reforçando que o “Dia dos namorados é uma data que realmente fomenta a economia de forma ampla, pois oportuniza empresas das mais diversas atividades econômicas a faturarem mais”.

LOCAL DAS COMPRAS

Sobre o local onde farão suas compras, os shoppings centers ficaram na preferência com (35,5%), seguidos de lojas no centro da cidade (28,5%), lojas próximas no bairro onde mora (16,5%), vendedores avulsos, porta a porta e conhecidos (7,5%), internet (sites on-line) (5,5%), shopping popular (5,5%), mídias sociais, através do Instagram, WhatsApp e Facebook (0,5%).

TICKET MÉDIO DE GASTOS

Dos entrevistados, 78% pretendem dar um presente e 20,5% mais de um. Em termos de gastos totais no período, 29% relataram que será maior que do ano passado, 27,5% menor e 23,5% será igual, o que estima um gasto médio por pessoa de R$ 387,65.

FORMAS DE PAGAMENTO

Em relação a forma de pagamento, 55,5% relataram que pretendem pagar à vista, os demais (44,5%) pretendem parcelar os gastos. Os meios de pagamentos por ordem de utilização ficou o cartão de crédito (35,2%), seguido de cartão de débito (24,3%), dinheiro (23,8%), crediário (11,9%), boletos (2,0%) e outros (3,0%).

COMPORTAMENTO DE COMPRAS

Perguntado também se o consumidor já está pesquisando o presente, 73% respondeu que ainda não, sendo que destes, 81,3% respondeu que comprará na última semana ou véspera da data.

“Diante deste comportamento do consumidor de deixar para ir atrás do presente somente na última hora, nos indica que é importante as empresas cuiabanas intensificarem ainda mais as suas ações estratégicas de atração de clientes para aproveitarem esse período oportuno de vendas. Sabemos que são muitas as ações de atração possíveis, porém podemos destacar aquela boa decoração de vitrine e a divulgação com comunicação personalizada de produtos e serviços em canais de comunicação aderentes a persona. Vale a pena reforçar o alinhamento com a equipe de colaboradores para prestar um atendimento que gere uma experiência cativante durante toda jornada de compra do cliente, além de adaptar e facilitar as formas de pagamentos e gerar atrativos como cartões presentes, brindes personalizados, promoções, enfim, dá tempo ainda de reforçar as ações para obter excelentes resultados”, explica Granja.

Quanto a comemoração da data, 55% disse que irá comemorar, 33,5% respondeu que não e 11,5% ainda não sabem.

Para o superintendente da CDL Cuiabá ainda, os dados apresentados demonstram perspectivas positivas para o comércio cuiabano em relação a 2021. “Em todos os pontos abordados pela pesquisa os números ficaram superiores que dos últimos dois anos, inclusive é importante relatar que 15% dos entrevistados que pretendem gastar neste período, não tiveram gastos com a data em 2021. Realmente estamos muito animados”, afirma ele.