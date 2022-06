Danilo Gentili critica Luísa Sonza: ‘Só é famosa porque namorou um famoso e rebola de fio-dental’

Danilo Gentili criticou Luísa Sonza porque, segundo ele, ela só é conhecida por ter se relacionado com um homem famoso e “rebolar de fio-dental”. Durante sua participação no Planeta Podcast, o apresentador disse que a cantora tem um discurso feminista controverso.

“Estávamos falando da Luísa Sonza, aí eu peguei e falei: ‘Quem é Luísa Sonza? Uma mulher que ficou famosa porque namorou um homem famoso. E que fica com um discurso de que não pode objetificar a mulher, só que só é famosa porque rebola de fio-dental! Olha o tamanho dessa esquizofrenia que eu estou descrevendo aqui: ela ganha dinheiro mostrando o r*** e rebolando! Só que ela diz que isso não pode ser feito, porque é objetificar a mulher”, disse ele.

Além de Gentili, os humoristas Diogo Portugal e Oscar Filho foram convidados para participar do podcast apresentado por Humberto Rosso e Daniel Varella. Todos concordaram com a declaração do comediante do SBT.

“Eu acho mais interessante ainda se a gente colocar, quando a mulher se coloca de biquíni em uma rede social, de maneira muito sensual. Ela automaticamente procura o elogio físico. Ela tá ali buscando uma aprovação do próprio gênero, ou do gênero oposto. Ela está ali se colocando como um objeto de desejo, ela quer que o cara fale: ‘Gostosa’, ou a menina: ‘Maravilhosa’. Mas ali na legenda ela tá falando: ‘Meu corpo, minhas regras'”, comentou Varella.

Oscar Filho disse que essa, muitas vezes, é a forma que os artistas usam para ganhar dinheiro. “E tudo bem, né? Só não reclame depois. Você vai gerar um público… Cada um arruma a maneira que tem para vender. Se eu quiser vender meu show postando foto de gatinho, tudo bem. Só não reclame depois do público que vai gerar, você vai criar um monstro e um monte de gente assistindo ao show com o p** na mão”, disse.

Gentili voltou a criticar Luísa: “Veja a esquizofrenia: a menina diz que não é para objetificar a mulher, que a mulher tem que ser reconhecida pelo talento. Aí ela canta, mas rebola pelada para todo mundo e faz ela, rebolar pelada, ser notícia. Por mim, tá bom, velho, mas aí se você aponta hipocrisia: ‘Não, é meu corpo, minhas regras’. A minha boca, minhas regras. Eu posso contar as piadas que eu quero? Não para esse pessoal”.