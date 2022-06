Detran esclarece principais dúvidas sobre a nova Carteira Nacional de Habilitação

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começou a ser emitida no dia 1º de junho em todo o País e trouxe diversas inovações, itens de segurança e, também, muitas dúvidas de condutores sobre o novo documento.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) elencou e respondeu as principais dúvidas dos cidadãos mato-grossenses sobre a nova CNH. Confira:

– Por que houve esta mudança na CNH?

A nova versão foi determinada pela Resolução nº 886, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e traz novos itens de segurança para o documento.

– Quais as principais mudanças da CNH?

A nova versão tem as cores em verde e amarelo, identificação das categorias com equivalência internacional e, no verso, texto em português, inglês e espanhol facilitando a identificação dos condutores brasileiros em solo estrangeiro.

A categoria da CNH fica visível na primeira coluna junto à imagem do tipo de veículo o qual o condutor está habilitado. No canto superior direito do documento tem uma indicação por meio da letra P (se o condutor tiver apenas permissão para dirigir) e a letra D (se a CNH for definitiva).

A nova CNH conta com mais dispositivos de segurança, como tinta especial fluorescente que brilha no escuro, itens visíveis apenas com luz ultravioleta e holograma na parte inferior do documento, dificultando falsificações. Além disso, o condutor tem a possibilidade de incluir nome social, filiação biológica e afetiva no documento.

– A nova CNH será emitida para quem?

A nova versão do documento será impressa para todos os condutores que forem renovar o documento, emitir a segunda via, alterar dados, mudar ou adicionar categoria, incluir registro de estrangeiro ou tirar a CNH pela primeira vez a partir de 1º de junho.

– Motoristas que tem a CNH válida precisam emitir a nova versão do documento?

As CNHs dentro do prazo de validade permanecerão válidas e serão aceitas em todo o território nacional até a validade impressa no documento.

– Haverá aumento no valor da taxa para emitir a nova CNH?

Não haverá aumento da taxa para emissão da nova CNH.

– A nova CNH substitui a Permissão Internacional para Dirigir?

Não. Para dirigir nos mais de 150 países, que assinaram a Convenção de Viena, ainda é obrigatório o porte da Permissão Internacional para Dirigir (PID), se o condutor for permanecer por mais de 180 dias.

Nova CNH

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está disponível na versão física e digital. O acesso à versão eletrônica é somente pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que pode ser baixado em aparelhos celulares com tecnologias Android e IOS.