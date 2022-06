Detran-MT oferta curso de instrutor de trânsito para profissionais com formação em Libras

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Escola Pública de Trânsito, abriu, nesta segunda-feira (20), as inscrições para o Curso de Formação de Instrutor de Trânsito destinado aos profissionais com formação na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Serão ofertadas 50 vagas exclusivas para tradutores e intérpretes de Libras. Conforme requisitos estabelecidos pela Resolução nº 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para se inscrever, os interessados devem ter idade maior que 21 anos, ensino médio completo, formação comprovada em Libras e ser habilitado, no mínimo, há dois anos, além de ter sido aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

A inscrição no curso será realizada em duas etapas através da plataforma virtual de ensino da Escola Pública de Trânsito CLIQUE AQUI. Ao acessar o link, o interessado deverá escolher o formulário de pré-inscrição para preenchimento, que estará disponível do dia 20 a 24 de junho.

O Curso de Formação de Instrutor de Trânsito voltado para os profissionais tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) será realizado em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 008/2022 firmado entre o Detran-MT e o Ministério Público Estadual (MPE) com a finalidade de oportunizar a atuação desses profissionais junto aos Centros de Formação de Condutores para atendimento e acompanhamento das pessoas surdas nas etapas do processo de habilitação de condutores.

“O curso é uma excelente oportunidade para ampliar o campo de atuação dos profissionais com formação em Libras, uma vez que descortina uma nova frente de trabalho inerente ao processo de formação de condutores”, destacou a gerente da Escola Pública de Trânsito, Renata Freitas.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, ressalta que há mais de dois anos a Autarquia já presta auxílio exclusivo às pessoas surdas que vão ao Detran em busca de serviços.

“Promover a acessibilidade aos serviços do Detran é uma das prioridades do Governo de Mato Grosso e que estamos realizando na atual gestão. Com auxílio de um servidor intérprete de Libras, já atendemos mais de 100 pessoas em todo Estado nos serviços presenciais de veículos e habilitação, além do auxílio na prova teórica e prática de direção para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Curso de Instrutor de Trânsito voltado para intérprete de Libras vai possibilitar aos Centros de Formação de Condutores melhorar o atendimento à comunidade surda que vai em busca da sua primeira habilitação”, destacou o presidente.

Servidores do Detran também poderão realizar a inscrição no curso (cadastro de reserva) no caso de haver vagas remanescentes. A capacitação será realizada de forma presencial e gratuita, do dia de 08 de agosto a 10 de outubro, na Escola Superior de Magistratura (ESMAGIS/MT), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A carga horária será de 180 horas/aula.