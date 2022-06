DF tem maior alta de casos de Covid dos últimos quatro meses

O Distrito Federal registrou 6.679 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (6). O aumento de diagnósticos da doença em 24 horas é o maior em quatro meses. A última vez que a capital teve um número tão alto foi em 7 de fevereiro, quando 8.773 moradores testaram positivo.

A taxa de transmissão da doença também indica alerta para a Secretaria de Saúde, com índice em 1,47. O número significa que cem pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 147, em média. Quando a taxa fica acima de 100, especialistas avaliam que o cenário epidemiológico está fora de controle.

Em 27 de abril, apenas 98 moradores do DF tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19 em 24 horas. Entre aquela data e o dia de hoje, o aumento de novos casos foi de 6.715%. Apesar das novas infecções, apenas uma morte foi notificada nesta segunda-feira. A paciente, uma idosa com cardiopatia, faleceu na última semana e o óbito foi constatado hoje como relacionado à Covid-19.

Em meio à alta da pandemia, o DF nomeou hoje a nova secretária de Saúde. Ibaneis Rocha (MDB) escolheu a médica especialista em ginecologia e obstetrícia Lucilene Maria Florêncio para o posto. Ela já atuou como médica na rede pública da capital e na rede particular do Entorno. Além disso, ocupou vários cargos de gestão na Secretaria de Saúde nos últimos anos.

A carreira de gestora de Lucilene começou em janeiro de 2016, durante o governo de Rodrigo Rollemberg (PSB), quando foi nomeada diretora do Hospital Regional do Guará. Lucilene assume a vaga no lugar do militar do Exército Manoel Luiz Pafiadache, que foi nomeado em agosto do ano passado, após a demissão de Osnei Okumoto.