Dois novos tipos da Ômicron descobertos no Brasil podem estar por trás do aumento de casos

O IMT (Instituto de Medicina Tropical) da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) detectou dois novos tipos de variantes Ômicron da Covid-19 que podem estar associados ao aumento de casos no Brasil, por serem mais transmissíveis.

As amostras foram coletadas em maio de pessoas na cidade de Natal. O estudo sequenciou geneticamente e analisou material coletado pelas unidades de saúde da prefeitura de Natal e pelo IMT, detectando a circulação das variantes Ômicron (BA.5-like) e Ômicron (BA.4-like).

A pesquisa foi feita com participação do Laboratório Getúlio Sales Diagnóstico e o Instituto Butantan.

De acordo com a diretora do IMT, Selma Jerônimo, as novas variantes indicam ser mais transmissíveis, em razão do aumento no número de pessoas infectadas com Covid-19 nas últimas semanas.

A diretora ressaltou a importância da vacina contra a Covid-19, para evitar a forma grave da doença, bem como orientou sobre o uso de máscaras em locais fechados, além das demais medidas de biossegurança, como a higiene frequente das mãos.