Dorival Júnior destaca necessidade de mudanças no Flamengo

A estreia de Dorival Júnior como técnico do Flamengo foi com derrota por 3 a 1 para o Internacional na noite deste sábado (11), no Beira-Rio, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira coletiva de imprensa como comandante do time Rubro-negro, Dorival destacou a necessidade da mudança de comportamento do elenco para virar a chave na competição e afastar o péssimo momento, já que apenas critérios de desempate tiram o Flamengo da zona de rebaixamento neste momento.

“Realmente nós temos que mudar essa concepção (questão anímica dos jogadores). Precisaremos alternar mais um pouquinho e alterar nosso comportamento em campo, mudando um pouco até o perfil. Para que encontremos novamente um caminho precisaremos fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito em campo, para que, mudando esse comportamento, encontremos uma condição que proporcione um reequilíbrio na competição”, disse o treinador.

Perguntado sobre as alterações que promoveu no time para o duelo com o Colorado, tendo como destaque escalação de Diego Alves no lugar de Hugo Souza, Dorival despistou sobre ‘experiência’ e seguiu chamando atenção sobre o comportamento.

“Não é nem a questão da experiência em si, mas a questão da mudança de comportamento que apresentamos e que vem sendo mostrado. Só uma união nossa é que fará com que nós voltemos a ter atuações seguras e gerando resultados. Do contrário, não. Não adianta nos voltarmos a esse aspecto. Precisaremos de mais força em cima disso, uma concentração ainda maior para que voltemos a ter resultados”.

A capacidade de um elenco como esse ninguém discute. Agora, algo está faltando e nós temos naturalmente que ter a percepção de, avaliando, detectando, você poder atacar o problema e fazer com que encontremos um novo caminho. Esse é o principal desafio de todos nós”, completou.

Com 12 pontos conquistado e podendo terminar a rodada no Z-4 do Brasileirão, o Flamengo agora vira a chave e passa a pensar no Cuiabá, adversário da próxima rodada, na quarta-feira (15), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.