Dupla é presa e 30 Kg de drogas é apreendida pela Força Tática

Dois indivíduos foram presos em flagrante, suspeitos de realizarem o crime de tráfico de drogas, uma grande quantidade de pasta base de cocaína e maconha foram apreendidas totalizando cerca de 30 Kg, a ação aconteceu na noite desta terça-feira (21), no bairro Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra-MT.

A equipe da Força Tática da PM, estava em patrulhamento intensificado com intuito de continuar reprimindo o tráfico no município, durante a ação dois indivíduos foram abordados e ao entrar em uma residência localizaram a grande quantidade de droga que estava enterrada no quintal.

Diante das circunstâncias, a dupla foi presa e droga apreendida.