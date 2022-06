É óbvio pra mim ou pra você?

Já parou pra pensar que o óbvio pra você nem sempre é óbvio pro outro?

Constantemente ouço pessoas me dizerem: “nossa não consigo dar o meu máximo. Estudo, estudo e acho que não sou suficiente, parece que sempre me falta algo.”

Sim, sempre vai faltar algo quando você começa a comparar-se com o outro.

Muitas vezes sabemos fazer algo tão bem, que nos parece tão fácil, que achamos que todos já sabem e que não vale a pena ensinar ou até mesmo falar sobre.

Uma confeiteira de muitos anos sabe que a sequência dos ingredientes e o tempo de processamento destes são importantes para se fazer uma massa de bolo e garantir que o sabor final do bolo seja o mesmo. Confesso que eu só fui aprender isso quando comecei a comparar o meu bolo com o de uma pessoa que me deu a receita e vi que não ficava igual, descobri que o meu erro estava no tempo de preparo, deixava a massa batendo mais que o necessário. Parece algo óbvio, porém para quem não tem o costume de fazer sempre não sabe dessa informação.

Pode ser óbvio pra você levantar pela manhã e usar algumas frase de afirmação para se motivar, fazer atividade física, etc… mas tem um monte de gente por ai que não sabe que falar frases de afirmação por determinado período repetidas vezes vai fazer com que o cérebro produza imagens sobre o que esta sendo dito e automaticamente começará a produzir neurotransmissores (hormônios) do bem e que o corpo reagirá de forma positiva e com mais energia.

Haveria mais pessoas informadas no mundo se começássemos a ensinar o óbvio, ou que parece óbvio, pois o óbvio está na mente de quem diz.

Falar sobre ansiedade e a forma como a produzimos para mim que sou da área da psicologia é bastante óbvio, mas para uma pessoa que sofre de ansiedade e não tem noção de que assim como ela produz a ansiedade ela também pode controlá-la saber disso e o como fazer é como encontrar a galinha dos ovos de ouro.

Quer descobrir se você tem um baú do tesouro e que poderia ajudar muitas pessoas de forma leve e fácil? Responda a essa pergunta: O que é que você sabe fazer ou conhece do assunto que lhe parece óbvio? Faça uma lista desses temas, e depois pense em pessoas que não são da sua área, que são de idades diferentes que a sua. Acredito que você terá encontrado inclusive uma fonte extra de renda. Que tal praticar e começar a ensinar o óbvio?

Um forte abraço e ate a próxima. Deus abençoe.