Em 48 horas, 33 cidades de MT têm fornecimento de energia afetado por batidas em postes

A manhã começa e logo cedo equipes da Energisa atuam para a troca de mais um poste atingido por veículo. Desta vez 40 imóveis tiveram fornecimento de energia impactado na zona urbana de Rondonópolis-MT. De acordo com informações colhidas no local, o acidente foi causado por imprudência do motorista.

Nas últimas 48 horas, a concessionária registrou acidentes como esse em 33 cidades espalhadas por todas as regiões de Mato Grosso. “Os relatos que nossas equipes observam nessas ocorrências e que a grande maioria das batidas poderia ter sido evitada se o condutor tivesse atenção e seguisse as leis de trânsito, dirigindo com prudência”, destaca José Nelson Quadrado Júnior, gerente de Operações da Energisa em Mato Grosso. Veja os municípios com registros nas últimas 48 horas:

Nova Mutum

Guarantã do Norte

Cuiabá

Matupá

Nova Canaã

Sorriso

Lucas do Rio Verde

Nova Santa Helena

Sinop

São José dos Quatros Marcos

Confresa

Nova Xavantina

Ribeirão Cascalheira

Jaciara

Rondonópolis

Nova Olímpia

São Félix do Araguaia

Canarana

Cáceres

Tapurah

Chapada dos Guimarães

Primavera do Leste

Santa Rita do Trivelato

Barra do Bugres

São José do Xingu

Santa Carmem

Várzea Grande

Nova Lacerda

Ipiranga do norte

Colíder

Gaúcha do Norte

Aripuanã

Feliz natal

Araputanga.

Na maior parte dos casos, os postes são trocados por equipes chamadas de linha viva, especializadas em fazer esse trabalho sem interromper o abastecimento de energia. “Mas nem sempre a gente consegue. Quando a batida acontece, principalmente quando a estrutura cai, vários mecanismos são danificados, gerando transtornos pra quem vive na localidade”, explica José Nelson.

Mas o problema maior é o risco a vida. Em uma batida cabos energizados podem cair sobre os veículos ou no chão, gerando sérias consequências, como choques e queimaduras graves. “A sociedade precisa estar atenta. Trânsito não é brincadeira. E o que a gente mais quer é voltar pra casa bem, junto às nossas famílias. O caminho pra isso é a prudência” destacou o gerente.

Maiores registros:

Sorriso: 7

Sinop: 5

Cuiabá: 5

Matupá: 4

Rondonópolis: 3

Lucas: 2

Confresa: 2

Jaciara: 2

Cáceres: 2

Várzea Grande: 2

Feliz Natal: 2.