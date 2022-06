Em ato de filiação, Pátio fala em PSB com maior bancada na AL e chances de eleger dois a Federal

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), encabeçou nesta quinta-feira (16) o ato de filiação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, e do presidente em Mato Grosso, deputado estadual Max Russi. Nas contas do gestor, o partido vede chegar nestas eleições com 3 a 4 mil filiados no município, a maioria puxada pela sua liderança política. Também no guarda-chuva de Zé, nomes a estadual e federal em 2022.

O ato reuniu cerca de 1 mil apoiadores. Para Pátio, há chances de o PSB formar a maior bancada na AL e eleger dois deputados federais no pleito de outubro. De Rondonópolis, o prefeito articula em prol da esposa, a primeira-dama do município, Neuma de Morais, além do amigo Paulo José. Na corrida à AL, o apadrinhado é o vereador Roni Magnani, atual presidente da Câmara Municipal.

Também pelo PSB, mas longe do projeto político de Pátio, a atual vereadora Marildes Ferreira é pré-candidata à AL, apoiada por Russi. Ao menos neste momento. Em maio, adiantou a coluna, uma fonte segura reportou a primeira investida de Pátio e seu grupo juto ao presidente estadual para que a vereadora não seguisse adiante.

Senado

A presença do presidente nacional do PSB em Rondonópolis serviu para selar a corrida própria ao Senado em 2022. A pré-candidata é a médica Natasha Slhessarenko. “Daremos o apoio irrestrito a estas candidaturas. Seguramente o partido, depois das eleições estará em outro, patamar”, disse Siqueira sobre as corridas do PSB à AL, Câmara e Senado.

Ainda na nacional, o PSB tem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato a vice na chapa encabeçada por Lula na corrida ao Planalto.

Pró Lula

Em Mato Grosso, o desafio do PSB será se manter avesso ao conservadorismo, tanto para emplacar uma candidatura feminina ao Senado quanto para garantir espaço ante a consolidação de projetos à direita, especialmente bolsonaristas. O partido ainda tenta, por articulação de Russi, uma aproximação com o atual governador Mauro Mendes (UB).