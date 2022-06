Em mais um dia de manifestação, proposta de reajuste do Executivo não vai a votação na Câmara

Em mais um dia de protestos dos servidores públicos municipais de Rondonópolis no Plenário da Câmara de Vereadores, o novo projeto de Lei de autoria do Poder Executivo (número 36/2022) que apresenta a proposta da Prefeitura para o reajuste das categorias, não foi incluído na pauta de votação. Na Assembleia Geral promovida ontem (14) pelo sindicato que representa os profissionais, o Sispmur, ficou agendada, além da manifestação desta quarta-feira (15), a adesão à greve caso fosse novamente enviado ao Legislativo o documento.

Foi o que ocorreu há uma semana. O assunto foi destaque no portal AGORA MT, que cobriu a confusão instalada na Casa de Leis após o envio da proposta da Prefeitura à Casa de Leis. O referido projeto (número 33/2022) foi encaminhado pela Prefeitura horas após uma reunião junto à comissão formada pelos servidores da Educação. Ocorre que, como o esperado pela categoria, segundo a entidade sindical, caberia ao Executivo o envio de uma contraproposta, e não o de um projeto de Lei ao Plenário da Câmara.

Em entrevista, ainda durante a Assembleia, a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, reforçou que não foram nenhuma das propostas sugeridas pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB). “Tem que cumprir o que está no Plano de Carreira, o PCCV. Precisa passar pelas comissões, que vão analisar, analisar uma contraproposta e apresentar uma devolutiva, depois repassar à assembleia. Do jeito que foi feito nós não vamos acatar de forma nenhuma”, disse.

Presente no encontro, o líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (SD), deu garantias aos servidores de que nesta quarta-feira nenhum projeto de reajuste às categorias seria incluído na pauta de votação, o que acabou se concretizando.

UVR

Outro ponto da discussão, agora, envolve também a URV (Unidade Real de Valor), vencimentos corrigidos após a mudança da moeda corrente à época para o real, ainda em 1994. A questão já está judicializada. “Queremos que seja feita a aplicação imediata na folha do servidor. Isso é um direito”, completa Geane.