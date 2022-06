Em Rondonópolis, Mauro repete “alfinetada” em deputado de oposição

Durante a agenda política cumprida em Rondonópolis na última semana, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), voltou ao tom crítico contra “parlamentares [de oposição] que só atrapalham”. Sem citar nomes, deixou no ar o endereço: o deputado estadual Claudinei Lopes (PL).

Nas redes sociais, Claudinei tem direcionado uma série de falas contra o atual governador. O empenho, especialmente no instagram, tem sido significativo à medida em que avança a possibilidade de Mendes se lançar como candidato à reeleição em 2022. Claudinei Lopes é pré-candidato a deputado estadual pelo PL, em busca da reeleição, e não tem poupado áreas e obras nas quais, segundo afirma, Mendes tem deixado de atuar.

Durante a fala, o governador nomeou à reportagem três dos deputados de Rondonópolis e região que, como disse, contribuem com o projeto político, deixando ainda mais evidente o alvo da crítica: Sebastião Rezende (UB), Nininho (PSD) e Thiago Silva (MDB) acompanharam a agenda do governador.

“Tem deputados que ajudam muito. Estão aqui o Sebastião [Rezende], o Nininho e o Thiago Silva, que são de Rondonópolis. Essa harmonia faz com que a gente foque nossas energias naquilo que a população precisa. Agora, tem outros que, infelizmente, só atrapalham, só xingam, só brigam”, disse. Em seguida, emendou: “Eu nunca vi esses caras entregando um único resultado concreto”.

Fora do palanque

Em recente entrevista ao portal AGORA MT, Claudinei, mesmo no PL, liderando pelo atual senador e pré-candidato à reeleição, Wellington Fagundes -cuja aproximação com Mauro Mendes é dada como certa-, disse que não seguira no mesmo palanque que Mauro Mendes. “no palanque de Mauro eu não subo”, disse.

Sobre a liderança de Fagundes, que, inclusive, fez o convite à filiação, o deputado estadual disse não haver crise por conta de seu posicionamento anti-Mauro. ““Está tudo muito bem. Sem qualquer tipo de problema dentro do PL ou com o nosso senador Wellington. Apenas essa questão do Mauro que, para mim, está definida. [se confirmar o apoio a Mauro] não vou apoiar nenhum outro nome ao Governo, é claro, mas vou me manter neutro”.