Enem | Solicitação de recurso de atendimento especializado termina neste domingo (12)

Os participantes que tiveram os pedidos negados para o atendimento especializado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022, têm até às 23h59 deste domingo (12) para concluir a solicitação de recurso.

Os interessados devem anexar, por meio da Página do Participante, novo documento que comprove a necessidade. O resultado será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), no dia 22 de junho, no site do instituto.

Documentação

A documentação deve informar nome completo do participante; diagnóstico emitido pelo profissional de saúde competente, com a CID 10 (Classificação Internacional de Doença); assinatura e identificação do profissional, com o registro do CRM (Conselho Regional de Medicina), do Ministério da Saúde ou de órgão competente.

O Inep oferece recursos para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e pessoa com outra condição específica.

As duas versões do Enem (impressa e digital) terão as mesmas provas, com itens e tema da redação iguais. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro deste ano.