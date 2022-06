Escola cria maquetes e painéis retratando os 274 anos de fundação de Mato Grosso

Os 274 anos de criação do Estado de Mato Grosso virou tema de projeto, desenvolvido pelo professor de história Odélio Cardoso da Silva, da Escola Estadual Aline Maria Teixeira, de Juruena. O projeto ‘Formação do Estado de Mato Grosso’ envolveu estudantes do 8º ano da Unidade Escolar. Os trabalhos tiveram como foco as lutas e as conquistas que os primeiros desbravadores do território, hoje pertencente a Mato Grosso, tiveram tanto na sua colonização como na configuração do território brasileiro e mato-grossense.

Para ilustrar os fatos apresentados, os alunos construíram painéis e maquetes, buscando retratar os processos estudados. A diretora Suetânia Rios Pagnussatt assinala que os personagens Pedro Aleixo Garcia, Antônio Pires de Campos, Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, Rodrigo Cesar de Menezes, Antônio Rolim de Moura, João Carlos Augusto d’Oeynhausen de Gravemberg e Francisco de Paula Magessi de Carvalho foram representados.

O trabalho contou com a colaboração da equipe gestora e teve a finalidade de apresentar, aos alunos e à comunidade, partes importantíssimas do processo histórico de formação de Mato Grosso. “A criação do nosso querido e amado Mato Grosso envolveu os acordos entre portugueses e espanhóis, as conquistas dos bandeirantes e a descoberta de ouro na região. Da mesma importância foram os primeiros povoados, os arraiais, a fundação de Cuiabá e a criação da Capitania de Mato Grosso”, destaca o professor.

Odélio Cardoso acrescenta que o comércio, o processo de escravidão negra e indígena e, ainda, a fundação da primeira capital do estado, Vila Bela da Santíssima Trindade, bem como a transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá, foram os principais pontos do trabalho que ressalta o Período Colonial.

“O Arraial de São Gonçalo e o da Forquilha, os rios Mutuca, Coxipó-Mirim e Cuiabá, a Aldeia do Sacramento, a Missão Jesuítica e as áreas de mineração também foram representados nas maquetes”, destaca.