Escola de Governo | 300 vagas são ofertadas para curso nas áreas de Direito Administrativo e Ambiental

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Secretaria Adjunta da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a segunda turma do ano do curso online “Cartilha Verde de Mato Grosso”, voltado para as áreas de Direito Administrativo e Ambiental. A qualificação será realizada na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e, ao todo, 300 vagas são ofertadas.

O público-alvo desta ação são os servidores do Poder Executivo estadual que trabalham com licitações ou projetos, em especial aqueles que atuam no interior do Estado.

A capacitação apresentará os parâmetros e as diretrizes da sustentabilidade para a construção e reforma de edificações da administração pública, nas áreas de conservação de energia elétrica e eficiência energética, bem como de aumento da eficiência do uso dos recursos hídricos.

Interessados têm até o dia 26 de junho para se inscrever. O curso terá início no dia 4 de julho e possui carga horária de 25h.

Inscreva-se AQUI. Outras informações pelo telefone (65) 3613-3611.