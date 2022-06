Espanha tem maior onda de calor em mais de 40 anos

Ventiladores, ar-condicionado, piscinas, bebidas refrescantes e sorvetes – todos os remédios foram bem recebidos nessa segunda-feira (13) na Espanha, enquanto os espanhóis enfrentam a pior onda de calor dos últimos 40 anos.

Uma massa de ar quente, procedente do Norte da África, fez as temperaturas dispararem, segundo a agência estatal meteorológica Aemet, e a onda de calor sufocante pode durar em grande parte da Espanha até o dia 16 ou 17 de junho, alguns dias antes do início oficial do verão, em 21 de junho.

Com as temperaturas passando de 40ºC em partes do Sul e região central da Espanha, a atual onda de calor é a mais antecipada registrada desde 1981, de acordo com a Aemet.

As pessoas passaram suas bicicletas por fontes, ou ficaram na sombra enquanto as temperaturas subiam.

Mas para alguns, foi um dia de trabalho normal.

No Toto e Peppino, um famoso restaurante italiano em Madri, o pizzaiolo Simone Roma, de 19 anos, estava trabalhando em um forno.

“Você trabalha e continua indo pela paixão, e porque é o que gostamos de fazer. Corre nas minhas veias, é a minha família”, disse ele à Reuters.

“Embora o calor extremo não seja incomum em junho, o fato é que as ondas de calor se tornaram cinco vezes mais frequentes no século 21”, disse o porta-voz da Aemet, Ruben del Campo.