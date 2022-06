Estado faz entregas e assina novos convênios de mais de 29 R$ milhões para Educação

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), assinou convênios e fez entregas, com investimentos de R$29,3 milhões, na região do Araguaia, nesta quinta-feira (09.06). Doze municípios foram atendidos e receberam aporte para investimentos em Educação, incluindo reformas e ampliação de escolas, além do transporte escolar.

Em Barra do Garças, foram assinados convênios para a construção das escolas estaduais Dom José Selva, no setor Campinas. e Jardim do Ypês, no bairro Jardim dos Ipês, que, juntas, têm investimento de R$ 12,6 milhões.

Vila Rica também foi beneficiada, com assinatura de convênios para reforma da Escola Estadual Maria Esther Peres e da Escola Estadual Militar Tiradentes SDPM Antônio Eustáquio de Paula, somando recursos de R$ 4,8 milhões. O município também irá receber uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Domingos Pereira da Silva, com investimento de mais de R$ 1 milhão.

Já as escolas estaduais Antônio Grohs, Jaraguá e 09 de Julho, em Água Boa, estão passando por obras de reforma e ampliação, enquanto na Escola Municipal de Educação Infantil Gisselda Trentin estão sendo construídas três salas de aula. Para estas unidades, o investimento é de R$ 6,3 milhões.

Ainda em Água Boa, o Estado entregou também 645 conjuntos de mesa e equipamentos mobiliários para unidades educacionais, além de 44 aparelhos de ar-condicionado para a Escola Estadual Militar Sargento PM Justino Pinheiro e Escola Estadual Jaraguá, com recursos da ordem de R$ 351 mil.

Em relação ao transporte escolar, o Estado entregou 12 novos ônibus aos municípios de Barra do Garças, Vila Rica, Água Boa, Araguaiana, Canarana, Confresa, General Carneiro, Nova Nazaré, Pontal do Araguaia, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha e Serra Nova Dourada. O investimento é superior a R$ 4 milhões e vai garantir mais segurança e conforto ao transporte dos estudantes.

Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que acompanhou o governador Mauro Mendes nestas entregas, o Estado está cumprindo a missão de construir uma nova educação em Mato Grosso. “A Educação na região do Araguaia experimenta um novo momento na sua infraestrutura e no transporte escolar. O momento é nota 10”, finalizou Alan.