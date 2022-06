Estimativa aponta aumento na área plantada de oleaginosa em MT

A projeção para a área que será semeada ficou estimada em 11,81 milhões de hectares, aumento de 2,92% ante a safra 21/22, pautado pela valorização do preço da oleaginosa nos últimos anos, a demanda aquecida no mercado e o cenário favorável para as cotações dos subprodutos.

Entre as regiões, com a maior competitividade da soja foi é observada uma grande conversão de áreas de pastagens em agricultura, principalmente nas regiões norte e nordeste, que apresentaram expectativa de aumento de 86,70 mil hectares e 78,37 mil hectares, respectivamente, frente à temporada anterior.

No que tange à produtividade, a estimativa inicial está em 58,58 saca/hectare, indicando um recuo de 1,26% em relação aos rendimentos da safra 2021/22. Por fim, a projeção de produção da safra 22/23 foi ampliada para 41,51 milhões de toneladas de soja, representando uma alta de 1,62% ante a temporada passada.