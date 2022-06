Exportações aumentam e Rondonópolis sobe para 17ª no ranking nacional

Rondonópolis mantém resultados positivos e chega a 17º lugar como maior exportador do Brasil, subindo seis posições em comparação com 2021. Os dados são do Ministério da Economia referentes aos cinco primeiros meses de 2022 e mostram que Rondonópolis exportou U$ 1.160,75 bilhão, crescimento de 9,1% nas exportações. Os números também colocam a cidade como segunda maior exportadora de Mato Grosso.

Com esse valor, as exportações de Rondonópolis representaram 0,9% do total exportado no País e 8,9% de todo volume exportado por Mato Grosso no período.

As importações no período compreendido entre janeiro a maio deste ano também apresentam crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Foram importados por Rondonópolis U$ 761,62 milhões, volume 154,4% maior que o do ano anterior. A cidade fechou os cinco primeiros meses do ano como maior importadora de Mato Grosso e como 34ª no Brasil.

O volume importado por Rondonópolis representa 38,8% do total importado por Mato Grosso no período e 0,7% pelo Brasil.

A maior parte das exportações de Rondonópolis nos cinco primeiros meses de 2022 foram para a China, Tailândia e Indonésia. Já, a maior parte das importações no mesmo período vieram da Rússia, Canadá e Estados Unidos.

Entre os principais produtos exportados está a torta e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, que representou 47% das exportações de Rondonópolis no período. Já, entre os produtos importados, os fertilizantes minerais, químicos e potássicos representaram 44% do total das importações.