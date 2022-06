Exposição com 11 réplicas de dinossauros começa dia 30 no Casario

O Casario de Rondonópolis será palco da exposição “Vale dos Dinossauros” a partir desta quinta-feira (30) quando ocorre o lançamento às 19 horas reunindo 11 réplicas animatrônicas dos dinossauros mais importantes encontrados pela arqueologia mundial. A visitação é gratuita e ocorre das 8 às 11 e das 14 às 22 horas até o dia 10 de julho.

As peças em tamanhos reais reproduzem sons e movimentos dos dinossauros, entre eles o Pycnonemosaurus Nevesi, espécie que vivia na Jangada Roncador em Chapada dos Guimarães há 70 milhões de anos.

De acordo com secretário de Cultura, Pedro Augusto Araújo, além da visitação liberada ao público, haverá aulas em campo com alunos de redes municipais visitando a exposição com tour guiado por monitores, tenda para leitura e palestra sobre a Era Mesozoica e hábitos dos dinossauros.

A exposição é uma criação do Instituto Mato-grossense de Desenvolvimento Humano e está sendo realizada com o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.