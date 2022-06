Família procura por homem desaparecido em Jarudore

A família de Josué Evangelista Oliveira, 43 anos, procura pelo homem que está desaparecido desde a sexta-feira (17/06) na região do Campo limpo, zona rural, do Distrito Jarudore, em Poxoréu (MT). Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela família.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e deslocou para iniciar as buscas.

Conforme informações do irmão da vítima, uma vizinha notou que as portas da casa de Josué estavam abertas, momento em que entrou em contato com a família do homem e notaram que a vítima não estava em casa.

Ainda conforme informações, o homem mora sozinho e essa não é a primeira vez que ele desaparece.

O caso consta em registro no BO n° 2022. 164863.