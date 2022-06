Fãs comemoram vitória de Johnny Depp contra Amber Heard

Fãs de Johnny Depp comemoram a vitória do ator no processo contra Amber Heard. A atriz foi condenada a pagar uma indenização de 15 milhões de dólares ao ex-marido por difamação e, embora o astro de Hollywood tenha sido condenado a indenizar a ex em 2 milhões de dólares, admiradores do artista estão celebrando a conclusão do caso nas redes sociais.

O termo “o bem venceu” está entre os assuntos mais comentados desde que foi divulgado o resultado do julgamento, na tarde desta quarta-feira (1º). A maioria das mensagens em relação ao caso é de fãs de Johnny Depp comemorando o veredito e criticando Amber Heard por ter acusado o ator de violência doméstica.

Entretanto, alguns internautas também estão defendendo Heard. Em alguns comentários, muitos dizem que a vitória de Depp é um retrocesso para as mulheres, além de reforçar que o ator já perdeu um caso na Justiça por agressão e enfrentará um novo tribunal em julho.