Fase estadual de esportes individuais dos Jogos Escolares e Estudantis de Seleções começa na sexta (17)

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com o município de Várzea Grande, realiza a etapa estadual de modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses nos dias 17 e 18 de junho. O evento reúne 1.774 participantes representando 32 municípios e se torna a maior competição escolar de esportes individuais já realizada no Estado.

Estarão em disputa os títulos estaduais de atletismo, atletismo adaptado, badminton, karatê, judô, natação, taekwondo e tênis de mesa, nos gêneros masculino e feminino. Atletas de 12 a 14 anos competem nos Jogos Escolares e, os da faixa etária de 15 a 17 anos, nos Jogos Estudantis. Os campeões de cada modalidade e gênero representarão Mato Grosso nas fases nacionais de sua respectiva competição.

Distribuídas em espaços esportivos de Cuiabá e Várzea Grande, as competições ocorrem simultaneamente durante os dois dias, envolvendo uma organização estruturada de acordo com as regras e regulamentos de cada modalidade. Para isso, a Pasta Estadual conta ainda com o suporte das Federações Mato-grossenses de Atletismo, Badminton, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo e Tênis de mesa.

“Sem dúvida, é o maior evento da história dos esportes individuais nos jogos escolares. Junto com a Prefeitura de Várzea Grande e as Federações Esportivas, estamos tomando todos os cuidados para realizar as competições de forma bem organizada e garantir uma experiência excepcional aos jovens talentos do esporte em Mato Grosso”, enfatiza o superintendente de Desporto Escolar da Secel, Marcelo da Cruz Luz.

Os Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses tiveram início em abril com disputas regionais das modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei, que estão sendo realizadas em 10 regiões do Estado. Para os esportes individuais, as competições foram divididas em duas partes, sendo que a primeira ocorreu em abril, no município de Sorriso, com ciclismo, ginástica rítmica, vôlei de praia e xadrez.

Agenda das competições individuais

Com 602 atletas inscritos, o atletismo será disputado no COT UFMT, em Cuiabá, na sexta-feira (17.06), das 8h às 21h, e no sábado (18.06), das 8h às 17h30. A modalidade abrange 14 provas diferentes, como corridas de 100 a 3 mil metros rasos, corridas com barreira, lançamentos de peso e dardo, saltos triplo, em distância e em altura.

Na natação, serão 224 atletas competindo em 22 provas, que incluem nados borboleta, costas, peito, livre e medley, além dos revezamentos. As provas acontecem na Piscina Olímpica do Complexo Esportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá, na sexta-feira (17.06), das 14h às 17h30, e no sábado (18.06), das 7h30 às 17h30.

As partidas de tênis de mesa serão realizadas no sábado (18.06), das 8h às 17h30, no Centro de Treinamento Cláudio Kano, localizado aos fundos do Centro esportivo Dom Aquino, em Cuiabá. Ao todo, 129 estudantes disputam os títulos da modalidade.

Jogado com raquete e uma espécie de peteca, chamada de volante, o badminton será disputado por 89 estudantes. As competições ocorrem no Ginásio Poliesportivo Antônio Sotero, localizado no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, na sexta (17.06) e no sábado (18.06), das 8h às 17h30.

O ginásio Poliesportivo Fiotão, em Várzea Grande, será o palco das competições de judô, karatê e taekwondo, na sexta-feira (17.06) e no sábado (18.06), das 8h30 às 18h. Juntas, as três modalidades reúnem 378 atletas.

Cabe destacar que em todas as modalidades, haverá intervalo para almoço nos horários das 11h30 às 13h30.