Fecomércio-MT garante 120 vagas de emprego para jovens com o ‘Programa Empregar’

Jovens de 16 a 20 anos que pretendem entrar no mercado de trabalho podem garantir uma vaga no varejo, por meio do ’Programa Empregar’, desenvolvido de forma gratuita pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT. A ação, que teve início neste mês, dará início à segunda turma na próxima semana, entre os dias 20 e 24, com a qualificação dos jovens profissionais. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (20), às 8h, pelo Instagram @fecomercio_mt.

O superintendente da federação, Igor Cunha, explica que antes do programa iniciar, essas 120 vagas foram garantidas por meio do trabalho feito pela entidade com as empresas. “Como maior representante do comércio de bens, serviços e turismo do estado, a Fecomércio-MT conhece a necessidade dos empresários e, por isso, desenvolveu esse programa para atender tanto o mercado do varejo, quanto os jovens que estão em busca de trabalho”.

Ele explica que o ‘Empregar’ teve início com o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção de Mato Grosso (Sindcomac-MT), mas a federação ampliou a forma de atuação. “Agora, durante cinco dias, os jovens são capacitados com palestras que envolvem técnicas de vendas, marketing pessoal, de comportamento, empreendedorismo e teste vocacional aplicado pelas gestoras de Recursos Humanos do Sesc e do Senac Mato Grosso. Portanto, garantir a vaga só depende deles, pois estarão sendo avaliados”.

Para Yasmim de Souza Santos, que participou da primeira turma, a participação no programa foi bastante produtiva. “Consegui absorver muita informação dos profissionais que apresentaram as palestras. Além disso, com o teste vocacional, foi possível descobrir o que realmente quero para o meu futuro profissional. Saí bastante motivada”, disse a estudante.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, o programa vem para contribuir com o comércio da região. “As empresas que atuam no varejo estão sempre em busca de profissionais qualificados, entretanto, nem sempre isso é possível. Por isso, a federação está fazendo essa “ponte” para auxiliar tanto as empresas do setor, quanto os novos colaboradores”, afirmou.

Entre as vagas que podem ser preenchidas, constam cargos para atuar nas áreas administrativa, de estoque e também de atendimento. Além da possibilidade para atuar no mercado de trabalho, os jovens que cumprirem as horas de capacitação irão receber certificado de participação. As vagas são limitadas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3648-1400.