Federação dos jornalistas vai denunciar Leo Dias após polêmica: ‘Feriu código de ética’

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) encaminhou uma denúncia contra o jornalista Leo Dias à Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal após a repercussão do caso da atriz Klara Castanho.

A artista revelou no último dia 26 que foi vítima de estupro, engravidou e entregou a criança para adoção, seguindo todos os trâmites legais. No relato, ela afirmou que foi ameaçada por uma enfermeira de ter a história divulgada a um colunista, que horas depois a procurou para confirmar as informações.

Leo Dias não compartilhou nada antes da carta aberta de Klara, mas logo depois escreveu duas matérias em sua coluna, no site Metrópoles, detalhando todo o caso, como o sexo e a hora do parto do bebê.

Posteriormente, os textos foram retirados do ar e ele pediu desculpas por sua atitude.

Apesar do arrependimento do profissional, a Fenaj abriu uma denúncia contra ele. “São fortes as evidências de que o colunista feriu o Código de Ética do Jornalista Brasileiro. Pela gravidade do caso, a Diretoria Executiva e a Comissão de Mulheres da Fenaj vão encaminhar denúncia contra o jornalista à Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, que deverá apurar o caso, dando amplo direito de defesa ao profissional”, diz a nota divulgada nas redes sociais do órgão.

“O caso serve para reafirmar a luta encabeçada pela Fenaj e Sindicatos de Jornalistas filiados pela criação do Conselho Federal de Jornalistas (CFJ), uma forma de garantir uma profissão digna, com um contrato público e ético com a sociedade. Temos lutado pelo Conselho Federal dos Jornalistas para que as próprias entidades sindicais possam controlar a emissão de registros profissionais e promover a cultura do respeito ao Código de Ética, por meio da fiscalização”, informa ainda.

Abaixo a nota

Nota oficial – Solidariedade a Klara Castanho

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), por meio da sua Comissão Nacional de Mulheres, vem a público solidarizar-se com a atriz Klara Castanho, que teve uma situação pessoal exposta pela mídia, resultando em ataques pessoais aos quais teve de se defender com uma carta aberta em seu perfil no Instagram.

A atriz engravidou após um estupro e encaminhou a criança para adoção, cumprindo os trâmites legais. A situação, de caráter absolutamente particular e sigilosa, foi exposta pelo colunista do site Metrópoles, Leo Dias, no fim de semana.

Após a repercussão negativa, o link foi retirado do site. Mas a divulgação já havia desencadeado uma onda de ódio nas redes sociais, com novos ataques à honra da atriz, causando sua revitimização num já doloroso momento pessoal.

São fortes as evidências de que o colunista feriu o Código de Ética do Jornalista Brasileiro. Pela gravidade do caso, a Diretoria Executiva e a Comissão de Mulheres da FENAJ vão encaminhar denúncia contra o jornalista à Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, que deverá apurar o caso, dando amplo direito de defesa ao profissional.

O caso serve para reafirmar a luta encabeçada pela FENAJ e Sindicatos de Jornalistas filiados pela criação do Conselho Federal de Jornalistas (CFJ), uma forma de garantir uma profissão digna, com um contrato público e ético com a sociedade. Temos lutado pelo Conselho Federal dos Jornalistas para que as próprias entidades sindicais possam controlar a emissão de registros profissionais e promover a cultura do respeito ao Código de Ética, por meio da fiscalização.

Brasília, 27 de junho de 2022.

Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ

Comissão de Mulheres Jornalistas da FENAJ