A XV edição do Festival Velha Joana começa nesta sexta-feira (03), em Primavera do Leste. A abertura oficial será na Escola de Dança, às 19h30, com a peça “No quintal, o mundo”, da Cia Solta de Cuiabá (MT). O festival conta com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Considerado o maior festival de teatro realizado em Mato Grosso, o Velha Joana segue com programação extensa até 12 de junho, e nesta edição conta com a participação de companhias de teatro de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. As apresentações, para todos os públicos, ocorrerão em diferentes espaços da cidade, como escolas, praças e Lagoa Municipal.

O Festival de Teatro Velha Joana foi realizado, pela primeira vez, em Primavera do Leste, no ano de 2007 com o objetivo de disseminar o teatro no município. É realizado pela Associação Cultural Teatro Faces e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste nesta edição. A produção é dos grupos Teatro Faces, Faces Jovem e do Grupo Primitivos.

Serviço

Abertura oficial do XV Festival Velha Joana

Quando: 03 de junho de 2022, às 19h30

Onde: Escola Municipal de Dança, localizado na rua Rondonópolis, nº 614 – Centro, Primavera do Leste/MT

Informações: http://festivalvelhajoana.com / instagram / facebook

Confira abaixo a programação completa do XV Festival Velha Joana:

03 de junho

19h30 – Abertura Oficial – Escola Municipal de Dança

20h – No quintal, o mundo… – Escola Municipal de Dança

04 de junho

20h – Tramando Esopo – Cia de Theatro Fúria/MT

05 de junho

16h – As bonecas de Trapo – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro

17h – Ambulantes – Grupo Badaia/MS

18h – Furiosas Máquinas Historiadoras – Theatro Fúria

19h – Retirantes Asa Branca – Grupo Plenilúnio/MT.

06 de junho

14h – Abertura Fetran – Cofetran

14h20 – Plunct, Plact, Zum – Escola Municipal de Teatro – Polo 13 de Maio

15h – Os Piratinhas – Escola Municipal de Teatro – Polo Mauro W. Weis

19h30 – E se o homem – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro/Alda G. Scopel

20h15 – Manonas: os irmãos mais velhos do Brasil – Escola Municipal de Teatro – Polo Parque Eldorado/ IFMT

07 de junho

08h30 – Reverso – Escola Municipal de Teatro – Polo Parque Eldorado/ IFMT

09h10 – Carcará – Escola Municipal de Teatro – Polo Alda G. Scopel

14h30 – Simplesmente Maria – Escola Municipal de Teatro – Polo Tuiuiú

15h – Confesso – Escola Municipal de Teatro – Polo Cras Ivone Agne

20h30 – Afetos – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro Cultural

08 de junho

08h30 – Barba Azul – Escola Municipal de Teatro – Polo Novo Horizonte

09h10 – A Princesa das mil faces – Escola Municipal de Teatro – Polo Mauro Weis

14h30 – Alecrim – Escola Municipal de Teatro – Polo Vila União

15h – Cinto muito! – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro Cultura (Turma II)

19h – Louça Cinderela – Cia Gente Falante

20h30 – Louça Cinderela – Cia Gente Falante

09 de junho

08h – Reino da Bandeiras – Escola Municipal de Teatro – Polo Cras Mabília

08h40 – Mé – Escola Municipal de Teatro – Polo 13 de Maio

09h15 – Retirantes – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro/Cras Mabília

14h – Co có ri có – Escola Municipal de Teatro – Polo 13 de Maio

14h40 – Trânsito Encantado – Escola Municipal de Teatro – Polo Tuiuiú

19h – Lumetube – O Vagalume – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro Cultural

20h30 – O Adeus de Maria – Grupo Primitivos

10 de junho

08h – “Confeitar” – Grupo Gambiarra – Campo Verde/MT

09h – “Páginas para o Futuro” – Grupo Metamorfose – Campo Verde/MT

14h – “Premiação do Fetran” – Cofetran e Secult

19h50 – “Aisthésis” – Escola Municipal de Teatro – Polo Centro Cultural (Turma IV)

20h30 – “O Acordo” – Grupo Faces Jovem

21h30 – “Natu(Reza)” – Grupo Geração da Arte – Comodoro/MT

11 de junho

09h – “Ágora: O Teatro de Grupo em Mato Grosso” – Teatro Faces

15h – “Quem matou Florence” – Amigos do Palco – Sorriso/MT

20h – “Ensaio Aberto: Sinhadores” – Teatro Faces – Primavera do Leste/MT

21h30 – “Gestação de Cam” – Coletivo Gestação – Rondonópolis/MT

12 de junho

16h – Encerramento do Festival Velha Joana

19h – “Romeu e Julieta para os avisados” – Teatro Faces Jovem