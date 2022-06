Flamengo oficializa e Everton Cebolinha assina contrato

​​O Flamengo anunciou oficialmente nesta segunda-feira (20) a contratação do atacante Everton Cebolinha, que vai vestir a camisa número 19 do clube. O jogador de 26 anos estava no Benfica (Portugal) e assinou contrato com o Mengão até dezembro de 2026.

Ao chegar ao Rio de Janeiro, o atacante exaltou a felicidade de poder jogar pelo Flamengo e afirmou que espera atender às expectativas dentro de campo.

“As expectativas são as melhores possíveis. Espero ser feliz com o Manto Sagrado. A Nação é diferente, não esperava essa recepção. Estou muito feliz e espero corresponder dentro de campo.”

Vale destacar que, apesar de já ser atleta do Flamengo, Everton terá que esperar até 18 de julho para estrear com a camisa rubro-negra, devido à abertura da janela internacional.

Nascido em Maracanaú, no Ceará, Cebolinha foi revelado nas categorias de base do Fortaleza. Destacou-se no início de sua carreira no clube cearense, o que chamou a atenção do Grêmio, que o contratou para reforçar a base.

Em janeiro de 2014, o atacante fez sua estreia como profissional na partida entre Grêmio e São José, pelo Campeonato Gaúcho. Pelo Tricolor Gaúcho, Everton conquistou os títulos da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018 e 2019) e Recopa Gaúcha (2019).

Contratado pelo Benfica em agosto de 2020, Cebolinha recebeu a camisa 7 e marcou seu primeiro gol contra o Famalicão, pelo Campeonato Português. Ele ainda disputou uma Liga dos Campeões pelo clube, chegando às quartas de final da competição.

Pela seleção brasileira, Everton foi artilheiro da Copa América de 2019, com três gols marcados. Ao todo, o atacante soma 19 jogos com a camisa canarinho.