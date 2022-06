Flamengo tem surto de Covid-19 e oito atletas testam positivo antes de jogo da Libertadores

Os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha e Kauã, o volante Arão, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o atacante Matheus França e o meio-campista Daniel Cabral testaram positivo nesta segunda-feira (27) para Covid-19. Os atletas fizeram o teste antes do embarque do Flamengo para a Colômbia e não viajaram com a delegação.

O Flamengo encara o Tolima, pelo primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.

Outro desfalque será o volante João Gomes, mas por suspensão por acúmulo de cartões na fase de grupos da competição continental.

Apesar de o volante da base Daniel Cabral ter sido inscrito, ele também testou positivo e não estará disponível. O técnico Dorival Júnior poderá contar com Thiago Maia e Andreas Pereira para a posição.

O quarteto será novamente testado na manhã desta terça-feira (28), mas visando o próximo confronto, diante do Santos, no sábado (2/7), às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão, na Vila Belmiro.