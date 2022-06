Força Tática apreende entorpecentes enterrados em construção e jovem é preso

A equipe regional de inteligência da Força Tática da Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 32 kg de maconha, balança de precisão, pasta base de cocaína, facas, dinheiro e outros materiais, na noite desta segunda-feira (13), em Tangará da Serra (MT). Um jovem de 21 anos foi preso.

Conforme informações, o suspeito trabalhava em uma obra de construção no bairro Buritis II e havia enterrado os entorpecentes e os objetos no local. Com a ajuda do próprio suspeito, os policiais conseguiram localizar a droga.

A ação faz parte de uma linha de investigação da Polícia Civil e Força Tática.

Diante dos fatos, o rapaz e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia.