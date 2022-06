Fortaleza e Buenos Aires lideram procura por viagens em julho, afirma Decolar

A Decolar, empresa de viagens líder na América Latina, revela os destinos nacionais e internacionais mais procurados para o feriado de Corpus Christi (16 de junho), com base nas buscas por passagem aérea em seus canais de vendas (app e site). De acordo com o levantamento, Rio de Janeiro e Buenos Aires lideram na preferência de viagem dos brasileiros.

“Com mais um feriado chegando, os viajantes seguem atentos às promoções e planejando com antecedência, especialmente no internacional. Já no nacional, o aumento na procura por viagens cresceu 72% em abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2021″, diz Daniela Araújo, diretora de Sourcing Air da companhia. “Esse indicador mostra que o turismo está aquecido e trabalhamos na Decolar para proporcionar boas ofertas, combinadas com as diversas possibilidades de pagamento.”