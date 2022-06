Funcionários anunciam greve e cobram troca no comando da Funai

Os servidores da Funai (Fundação Nacional do Índio) anunciaram que vão entrar em greve a partir das 10h da próxima quinta-feira (23) em todos os estados e no Distrito Federal. A razão é a morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas.

O movimento pretende cobrar a apuração rigorosa do crime e a “responsabilização de todos os culpados”.

O INA (Indigenistas Associados), grupo que reúne funcionários da Funai e encabeça a greve, avisou que o ato também servirá para pedir a mudança no comando da fundação. “Exigiremos, ainda, a saída imediata do Presidente da Funai, Marcelo Xavier, que vem promovendo uma gestão anti-indígena e anti-indigenista na instituição”, diz o comunicado.

De acordo com o comunicado de greve, o INA pretende “uma Funai indigenista e para os povos indígenas” e cobra a “proteção das/os indigenistas, dos povos indígenas e de suas lideranças, organizações e territórios”. A Funai ainda não se manifestou sobre a possibilidade de os funcionários cruzarem os braços.