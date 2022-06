Golpista é preso em operação da PF e diz que aplicar golpes era “trabalho”

Um jovem de 26 anos foi preso durante a Operação ‘Argamandel’ deflagrada pela Polícia Federal em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, na manhã desta quinta-feira (02), no Bairro Jardim Iguassu, em Rondonópolis (MT). A ação tem como objetivo combater fraudes em Benefícios Emergenciais disponibilizados pelo Governo Federal à população carente.

Conforme informações da Polícia, o indivíduo já havia sido preso em janeiro de 2021 por outras fraudes. Em depoimento judicial na ocasião, o preso mencionou que aplicar golpes era o seu “trabalho”.

As investigações tiveram início no ano de 2020. Foi descoberto um esquema de pagamento de boletos e transações bancárias. Contas digitais pessoas beneficiárias do programa social Auxílio Emergencial eram criadas de forma fraudulenta desviando os valores destinados a auxiliar pessoas vulneráveis no momento da pandemia da Covid-19.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos dois Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal – SSJ de Rondonópolis/MT, com a finalidade de apreender documentos, computadores e mídias para identificar outras fraudes e o modus operandi dos investigados.

ARAGAMANDEL

O nome da operação é uma alusão às pessoas que fazem trapaças, que se apoderam de bens alheios por meios ardilosos e fraudulentos.