Governador inaugura prédio da Escola Tiradentes e assina ordem de serviço e contratação de obras

Ainda durante a visita na tarde desta sexta-feira (03) em Rondonópolis, o governador Mauro Mendes inaugurou oficialmente o prédio da Escola Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, localizada no Jardim Maria Tereza.

Na unidade, foi realizada a entrega de notebooks e TVs de led, investimentos de R$ 78 milhões para todas as salas de aula. Só em Rondonópolis, cerca de 30 mil alunos serão beneficiados.

Além disso, o governador assinou ainda a Ordem de Serviço para várias obras na região, como mais de R$4 milhões em reformas para escolas estaduais, contratação da restauração da MT-471 / Rodovia do Peixe em Rondonópolis, pavimentação em São José do Povo, restauração das MTs 458 e 459, autorização de convênio para asfaltar e fazer drenagem nos bairros Tancredo Neves, Santa Cruz e Jardim Brasil – etapa 2, em Guiratinga, entrega de ônibus escolares, e várias outras obras.

O senador Wellington Fagundes que esteve presente nas assinaturas ressaltou a importância desse trabalho em conjunto “É uma grande parceria que o Brasil está ganhando, Mato Grosso em especial do Governo Federal, com o Governo do Estado, bancada federal, Assembleia Legislativa, Prefeitura e Câmara Municipal. Nunca houve tanta transferência de recursos na história do Brasil, como agora para os municípios. Isso é importante que o recurso chegue a ponta, onde está o cidadão” afirmou o senador Wellington Fagundes.

Ele afirmou ainda que é muito gratificante pera ele, enquanto político, ver a destinação de uma verba finalizada.