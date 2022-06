Governo fomenta prática do xadrez como modalidade esportiva em Mato Grosso

Memória, concentração, planejamento e capacidade de tomar decisões são só alguns dos benefícios de jogar xadrez. O esporte que ajuda a melhorar e desenvolver as funções cerebrais tem um espaço dedicado à modalidade em Cuiabá.

Funcionando desde maio deste ano, o projeto “Xadrez para todos: xeque-mate na pandemia” é um clube de xadrez aberto ao público, que funciona de forma gratuita, de segunda a sábado, das 14h às 20h, no Shopping Goiabeiras, em Cuiabá. O espaço é tanto para enxadristas como para quem deseja aprender a jogar.

“A nossa intenção é ser um espaço de interação e fortalecimento do xadrez em Mato Grosso. E por meio da modalidade, promover saúde e bem estar na vida psicológica de crianças e adolescentes”, ressalta o presidente da Federação Mato-grossense de Xadrez, Cleiton Marino Santana.

O projeto foi selecionado no edital Pontos de Esporte e Lazer, realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), e nasceu com o objetivo de amenizar os efeitos psicológicos da pandemia de Covid-19.

“O xadrez precisava de um espaço como este. É um esporte universal. No mundo inteiro se joga xadrez. É um esporte que desenvolve conexões mentais que ajudam em todas as áreas da vida. Como atleta de judô, eu treinei muito xadrez para me ajudar estrategicamente. É um esporte que todos deveriam fazer e a ideia é massificar, aproveitar e levar o xadrez para o máximo de pessoas”, destaca David Moura, secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel-MT.

O clube de xadrez é aberto para todas as idades e níveis de prática. O espaço conta com instrutores que podem auxiliar na aprendizagem, e os participantes recebem um kit para iniciarem no esporte, contendo um tabuleiro, bloco e caneta, e um livro “Xadrez Básico” que traz os principais conceitos sobre o jogo.

Pontos de Esporte e Lazer

A segunda edição do edital Pontos de Esporte e Lazer, realizado em 2021, selecionou 39 organizações sociais de todo o Estado. Cada instituição recebeu o investimento de R$ 30 mil reais. Para esta edição, o Governo do Estado ampliou os valores e a quantidade de organizações beneficiadas com o prêmio.

Foram selecionadas propostas desenvolvidas em diversos campos, como esporte de inclusão, combate às drogas, cidadania e educação, e descobrimento de novos talentos esportivos. As ações atendidas abrangem variadas modalidades, que incluem atletismo, capoeira, futebol, ciclismo, handebol, vôlei, karatê, judô, skate e xadrez. Também foram beneficiadas práticas paradesportivas.

“Tenho um apreço pelo Pontos de Esporte e Lazer. Sei das dificuldades que os projetos sociais enfrentam, conheço a realidade das periferias. O edital apoia justamente esse pessoal que faz acontecer, com garra, com vontade, muitas vezes sem nenhuma estrutura, sem recursos financeiros. O Pontos de Esporte e Lazer é assertivo em ajudar essas organizações. E o nosso objetivo é ampliar o número de contemplados e o valor para a próxima edição”, afirma o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel-MT, David Moura.