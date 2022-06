Governo inicia hoje pagamento do auxílio-gás de R$ 53

Nesta sexta-feira (17), o governo federal começa a pagar mais uma parcela do auxílio-gás, desta vez de R$ 53. Em junho, são beneficiadas 5,68 milhões de famílias que já recebem o mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil. O investimento do Ministério da Cidadania para os repasses neste mês é de R$ 301 milhões.

Os pagamentos serão realizados até o dia 30 de junho. Os primeiros a receber são os beneficiários com final 1 no NIS (Número de Identificação Social), de acordo com o calendário do Auxílio Brasil. Veja:

Calendário do Auxílio Brasil / Auxílio-gás em junho:

NIS 1 – 17/06

NIS 2 – 20/06

NIS 3 – 21/06

NIS 4 – 22/06

NIS 5 – 23/06

NIS 6 – 24/06

NIS 7 – 27/06

NIS 8 – 28/06

NIS 9 – 29/06

NIS 0 – 30/06

O auxílio-gás é um benefício concedido a cada dois meses, no valor correspondente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Para averiguação desse valor, a ANP publica em seu site, até o décimo dia útil de cada mês, o preço médio do gás, calculado com base nos seis meses anteriores.

Como funciona

Para receber o auxílio-gás, não é preciso fazer uma nova inscrição. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei que criou o programa, que são: estar com os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único), ter renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo e ser integrante do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Para o cálculo da renda mensal não são computados os benefícios do Auxílio Brasil, e o recebimento de outros auxílios não é impedimento para o auxílio-gás. O objetivo é contribuir para a segurança alimentar das famílias em condição de vulnerabilidade. Além disso, não é necessário prestar contas do recurso transferido.

“Esse complemento na renda de quem mais necessita é essencial para garantir um conforto a mais nesse período de transição econômica pós-pandemia”, diz o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.

Na divisão por regiões, o Nordeste é que mais tem beneficiários do auxílio-gás em junho de 2022. São 2,7 milhões de famílias e repasse de R$ 146 milhões. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (1,8 milhão de contemplados), Norte (545 mil), Sul (356 mil) e Centro-Oeste (178 mil).