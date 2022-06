Henrique, dupla de Juliano, esquece arma em hotel no interior de SP

Henrique, que faz dupla com Juliano, esqueceu uma arma em um hotel de Americana, cidade no interior de São Paulo. Os sertanejos se apresentaram na cidade para a 34ª Festa do Peão, no último final de semana.

O cantor teria deixado a pistola carregada no quarto, junto com outros objetos pessoais. Um segurança da dupla, que é policial tenente-coronel do Estado de Goiás, ligou para a polícia militar e informou que o armamento era dele e que tinha esquecido no local, segundo informações do jornal CBN Campinas.

A equipe da dupla ainda teria afirmado ao responsáveis do hotel que enviaria um avião até o Aeroporto de Americana para buscar a pistola. Porém, os policiais teriam apreendido a arma após descobrirem que, na verdade, o objeto estava no nome de Henrique.

Procurada pelo R7, a assessoria de Henrique e Juliano afirmou que a arma está devidamente registrada, negou que tenha sido apreendida e disse que o cantor possui porte legal.

A porta-voz da dupla também lembrou, em comunicado, que os sertanejos competem em algumas modalidades de tiro e, por isso, dedicam tempo para treinar em locais adequados.

Leia o comunicado na íntegra:

O cantor seguiu para o show de Pedro Leopoldo/MG, com programação de voltar para Americana/SP devido a um compromisso pessoal. Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que estava hospedado.

Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para porta-la, evitando extravio.

Vale lembrar que um membro de sua equipe ainda estava hospedado, mesmo assim o cantor preferiu que a arma fosse retirada por uma pessoa capacitada.

Henrique também é competidor em algumas modalidades de tiro. Portanto, sempre que possível, dedica um tempo para treinar em locais adequados. Inclusive, no próximo domingo, 19 de junho, ocorrerá a etapa estadual em que irá competir.

Ressaltamos que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada.

Tanto Henrique como Juliano fazem questão de divulgar o esporte e o equipamento da maneira correta. Eles seguem pontuando, treinando e disputando assiduamente

1º , 2º 3º e 5º em etapas e modalidades diferentes, são alguns dos resultados obtidos.