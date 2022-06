Homem é condenado a 134 anos de prisão por série de estupros

O homem acusado de uma série de estupros de crianças em uma comunidade rural de Arinos, a 657 km de Belo Horizonte, foi condenado a 134 anos, 7 meses e 12 dias de prisão.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o réu, um foragido do Rio de Janeiro, chegou ao local com identidade falsa e cometeu os crimes por 23 anos, entre 1998 e 2021.

Após conquistar a confiança dos moradores e praticar os abusos, ele ameaçava as vítimas dizendo que ia matar os pais delas, caso fosse denunciado. Segundo o promotor de Justiça, Ederson Morales Novakoski, devido ao grau de amizade na comunidade, algumas crianças foram acusadas por membros do local de serem mentirosas e de terem causado os abusos.

O homem foi denunciado por estupro de vulnerável, pelas vítimas que eram menores de 14 anos quando sofreram violência sexual, e por estupro, por um adolescente que tinha entre 14 e 18 na época.

Na sentença de mais de cem anos, definida na última terça-feira (7), o juiz destacou que “nos autos há notícia de que o réu residia num ‘grupo’ próximo a uma igreja frequentada pelas crianças. Após os cultos, as crianças eram atraídas pelo réu com doces, chocolates e módicas quantias em dinheiro. Lá chegando, as crianças eram vítimas de vários abusos sexuais”.

O réu também foi condenado a cinco meses de detenção por utilizar identidade falsa. Ele já estava preso na unidade prisional de Buritis e, por causa da gravidade dos crimes, o acusado não terá direito a recorrer em liberdade.