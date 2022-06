Homem que matou ex com facada no pescoço é condenado a 28 anos de prisão

Elbi da Silva foi condenado pela Justiça a mais de 28 anos de prisão pela autoria do feminicídio que vitimou a ex-esposa, Niely Cristian de Freitas, no Bairro Jardim San Diego, em Tangará da Serra (MT). O julgamento foi concluído na terça-feira (31). O crime ocorreu no dia 16 de abril de 2020.

O acusado se apresentou ao Tribunal do Júri da Comarca de Tangará.

Elbi está preso desde a data do crime após confessar que assassinou Niely com um golpe de faca no pescoço. O crime ocorreu na presença do filho do ex-casal, que na época tinha 1 ano e 7 meses.

O casal estava separado há cerca de 7 meses e não havia histórico de violência. A Polícia conversou com o autor do crime e ele disse que não aceitava o fim do relacionamento.

Conforme informações, na decisão da justiça foi destacada a forma fria que o acusado agiu ao assassinar a ex e a motivação fútil que o levou a cometer o crime.

Na denúncia do Ministério Público do Estado (MPE), que pedia a condenação do réu, foi exposto que o feminicídio foi motivado por ciúme.

Ainda conforme informações, o filho de Niely com Elbi, hoje com pouco mais de 3 anos, sofre com consequências emocionais por ter presenciado a morte da mãe. Na decisão é relatado que a criança tem insônia, irritabilidade e aceita apenas os cuidados da avó.