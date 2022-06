Hospital Regional de Rondonópolis abre 10 leitos de UTI com suporte em neurocirurgia

O Hospital Regional de Rondonópolis abrirá, nesta sexta-feira (01), 10 leitos de Terapia Intensiva com suporte em neurocirurgia. Os novos leitos especializados serão referência para o atendimento de alta complexidade nos 19 municípios da região Sul de Saúde.

A abertura dos leitos ocorre após estudo da Secretaria Adjunta de Vigilância e Atenção à Saúde da SES quanto às necessidades da região. De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Kelluby de Oliveira, a especialidade em neurocirurgia foi apontada como uma necessidade de urgência para a regional.

“Em Mato Grosso, sobretudo na região Sul de Saúde, tínhamos limitações na área da neurocirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essa razão, esses novos leitos somam-se à rede estadual e suprem uma necessidade real da região e do Estado. A população será melhor atendida com a disponibilização desses leitos e a atual gestão segue o compromisso estabelecido pelo governador Mauro Mendes, que é de fazer a saúde funcionar”, explicou a gestora.

A disponibilização das novas vagas é resultado do remanejamento dos leitos de UTI Covid-19 que funcionaram no Hospital Regional de Rondonópolis até setembro de 2021. A área onde que ficam os leitos passou por readequação estrutural e passa a atender uma nova especialidade.

Além do suporte em neurocirurgia, os 10 leitos de UTI também poderão servir como retaguarda para cirurgias de alta complexidade e atendimentos gerais.

A secretária adjunta Executiva de Saúde, Deisi Bocalon, pontua que, com o incremento dos leitos em neurocirurgia, a região Sul passa a ser autossuficiente em especialidades médicas da alta complexidade.

“A atual gestão faz um esforço muito grande para suprir as regiões de Saúde com as especialidades médicas mais complexas, de forma diminuir o deslocamento em grandes distâncias de pacientes graves e não sobrecarregar determinadas regiões do Estado”, esclareceu.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) também trabalha para a breve disponibilização da especialidade de urologia no Hospital Regional de Rondonópolis.