Idosa dorme, perde o controle e bate carro em portão de mercado

Uma idosa dormiu e bateu o veículo contra o portão do supermercado Ricoy, na avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, por volta das 4h20 deste sábado (11).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher perdeu o controle do carro, um Renault Duster prata, após pegar no sono e atingir o comércio. Porém, ninguém ficou ferido na colisão.

A PM deixou um bilhete ao proprietário do estabelecimento informando o ocorrido. A polícia informou ainda que, caso haja interesse em realizar os procedimentos, ele deveria procurar uma delegacia com o número do registro de ocorrência.

A equipe da Record TV e a repórter Priscila Doroche estiveram no local e flagraram a chegada do guincho para remover o veículo do local.