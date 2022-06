Idoso morre carbonizado dentro de casa no centro

Um idoso morreu carbonizado em um incêndio em sua casa na rua Albuquerque Maranhão, no Cambuci, região cental de São Paulo, por volta de 00h deste domingo (12).

Segundo informações da Record TV do local, Windsor Constantino Felippo era um acumulador e morava sozinho. Ele era reservado, não convivia muito com os vizinhos e possuía outros imóveis no bairro.

Ele era engenheiro mecânico aposentado e morava na casa com o pai, que faleceu. Windsor tinha problemas de saúde e até psicológicos. O restante da família do homem mora fora do país.

Até o momento, não há informações das causas do incêndio. Porém, segundo um vizinho, ele sempre acendia velas durante a noite, o que pode ter iniciado o fogo.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência e a morte foi constatada no local. O incêndio foi extinto e o imóvel passará por perícia. O 6° Distrito Policial do Cambuci atende à área. Mas, o caso será registrado no 8° DP do Brás.