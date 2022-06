IFMT inaugura usina fotovoltaica que promove redução na conta de energia

A inauguração oficial da usina do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Rondonópolis (MT) aconteceu na manhã desta segunda-feira (20). No total foram instaladas 340 placas no telhado do campus em outubro de 2021 que acarretou na economia da conta de luz.

O diretor do campus da IFMT Rondonópolis, Diogo Segalen, explica que economizando na conta de energia é possível investir em melhorias nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição.

“A usina veio para reduzir gastos. Nós temos nossa conta de energia que em 2019, o valor médio que a gente pagava era em torno de R$ 15 mil então isso dividido em 12 meses no ano, multiplicado pelos 12 meses, ficava em mais de R$ 100 mil, então, com a instalação da usina fotovoltaica em outubro de 2021 nós acompanhamos a redução e hoje nossa conta é em torno de R$ 3 mil isso acarreta em uma economia anual e sobra verba orçamentária para que a gente possa investir em outras coisas que o campus precisa” explica o diretor da IFMT, Diogo Segalen.

O Senador Wellington Fagundes que é o relator do Orçamento 2022 para a Educação, afirmou que essa inauguração irá beneficiar e muito no orçamento do Instituto ” É energia limpa, ela serve de pesquisa e contribui para o ensino dos alunos e ainda gera economia para escola, diminuindo o custeio” afirmou o senador.