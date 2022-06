IFMT Rondonópolis abre 210 vagas para Ensino Médio Técnico

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis lançou nesta segunda-feira (27) o edital nº 71/2022, de abertura das inscrições para o Processo Seletivo 2023/1 nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. São ofertadas 210 vagas, que estão divididas entre os cursos de Alimentos, Informática, Química e Secretariado. As inscrições estarão abertas no período de 27 de junho a 11 de setembro, no endereço eletrônico -http://selecao.ifmt.edu.br/.

Requisitos para se inscrever

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula, apresentar as informações exigidas no edital 071/2022 e ter em mãos o número do CPF e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

Após preencher o questionário eletrônico no site http://selecao.ifmt.edu.br o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$50,00 (cinquenta reais).

No dia 14 de setembro de 2022, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido, o turno e o local de realização da prova, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Isenção da Taxa de Inscrição

O IFMT oferecerá o benefício de isenção da taxa de inscrição correspondente a 30% (trinta por cento) das vagas dos cursos, aos candidatos que preencherem, cumulativamente, todos os requisitos descritos no item 5.1 do edital.

O candidato deverá encaminhar os documentos para isenção no período de 27 de junho a 20 de julho de 2022 (até às 17h), através do link – https://forms.gle/e3PmEsjqkyWgm7q68.

A prova

O processo seletivo classificatório/eliminatório 2023/1 será de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa/Literatura e 20 de matemática, contendo cada uma delas 05 (cinco) alternativas, sendo uma única correta. Cada questão valerá 1,0 (um) ponto e abrangerá conteúdos programáticos pertinentes ao ensino fundamental (do 1º ao 8/9º anos), conforme Anexo XVIII. As provas para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio serão realizadas no dia 09 de outubro de 2022, no Campus Rondonópolis.

Cursinho preparatório ‘IFMT: é pra lá que eu vou!’

O Campus Rondonópolis torna público também o edital nº 16/2022, que trata das 40 vagas para o cursinho preparatório “IFMT: É pra lá que eu vou!”. As inscrições gratuitas serão realizadas do dia 30 de junho ao dia 01 de julho, e deverá ser realizada presencialmente no Campus Rondonópolis.

O cursinho, que é um projeto de extensão do IFMT, tem o objetivo de selecionar estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Fundamental na rede pública de ensino.

Este processo seletivo tem por finalidade fazer uma revisão geral dos conteúdos relacionados ao Ensino fundamental de Língua Portuguesa e Matemática por meio de aulas expositivas, a fim de desenvolver competências e habilidades nos estudantes necessárias ao bom desempenho no processo seletivo de 2022 para os cursos técnicos de nível médio.

A seleção dos candidatos será feita a partir da análise do Questionário Socioeconômico (Anexo I), a fim de verificar o nível de vulnerabilidade, risco social e/ou agravantes sociais demonstrados pela renda per capita (definida como sendo a soma de toda a remuneração familiar dividida pelo número de integrantes da família).

O curso acontecerá todas as terças-feiras e quintas-feiras de 02 de agosto a 11 de outubro de 2022, das 13h30 às 17h10, nas dependências do IFMT.

Para efetivar a inscrição presencialmente, o candidato deverá apresentar documentos de identidade e comprovantes de renda que estão descritos no edital