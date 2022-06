IFMT Rondonópolis abre 4 vagas para professores em diversas áreas

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis está com quatro vagas abertas para professores temporários para as áreas de Português/Espanhol, Alimentos, Ciências Humanas e Química. As vagas do edital 68/2022 são direcionadas para ministração de aula no Ensino Médio e Superior. As inscrições seguem até o dia 06 de junho e serão feitas exclusivamente pelo site do www.selecao.ifmt.edu.br.

Para disputar a vaga de professor na área de Alimentos, o profissional precisará das seguintes formações: Engenharia de Alimentos, Bacharel em Ciência e Tecnologia dos Alimentos ou Tecnologia em Alimentos. Para a área de Ciências Humanas, a formação necessária é na área de Sociologia. E o docente de Química, precisará do diploma nas áreas de Engenharia Química ou Bacharel em Química ou Química Industrial.

Sendo assim o profissional classificado receberá, dependendo da titulação R$ 5.831,21. Todo o cronograma do seletivo, encontra-se no edital.