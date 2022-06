Incêndio se alastra por lote, atinge e destrói residência vizinha no Maria Vetorasso

Um incêndio destruiu uma pequena casa no bairro Maria Vetorasso, em Rondonópolis, na tarde desta quarta-feira (29). Segundo as informações preliminares, o fogo colocado no mato seco de um lote, na quadra da frente, teria se alastrado e atingido a casa vizinha. Não sobrou nada.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o combate às chamas. Não se sabe ao certo como o fogo começou. A hipótese é de que tenha sido colocado para limpar o terreno.

Não haviam ninguém na casa. Os moradores, um casal, segundo os vizinhos, estão fora. O marido a trabalho e a esposa em uma viagem missionária. Os móveis e toda a estrutura da residência foram tomados pelo fogo.

Segundo apurou a reportagem, em menos de uma hora, esta havia sido a segunda ocorrência atendida pelos militares nas imediações. No Maria Vetorasso há muitos terrenos com mato seco e alto.

As queimadas nas áreas urbanas são crime. A Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, tem descrito no artigo 54, a queimada urbana como crime de poluição, que coloca em risco a saúde da população, a segurança de animais, e a destruição da flora. Queimar lixo doméstico pode causar sérios problemas como provocar risco de incêndio em proporções maiores, podendo destruir a vegetação, residências além de causar a morte de animais nas redondezas.