Influencer faz tatuagem escondido da mãe e se arrepende ao ver resultado

A influenciadora Nathalia Valente, de 18 anos, decidiu fazer uma tatuagem de grande proporção nas costas com o desenho de uma cobra sem que a mãe, Cristiane, soubesse. Entretanto, ela contou que se arrependeu após ver o resultado — que não ficou da forma como ela desejava.

Em suas redes sociais, a jovem disse que já conhecia o trabalho do tatuador, mas que desta vez a arte não lhe agradou. “Não era desse jeito que eu queria. Ficou totalmente diferente do que eu pedi para o tatuador, ficou muito escura… Está totalmente errada. Sinceramente, eu não gostei. Eu tentei gostar da tatuagem, mas não está dando”, começou.

“Estou muito triste porque está nas minhas costas e está enorme. Normalmente, eu não ligo para comentários da internet, mas eu vim pedir para vocês não comentarem muito porque é algo que está me doendo muito. Estou realmente muito triste e não sei o que eu faço”, disse ela, aos prantos.

Dias antes, a influenciadora contou que tinha feito a tatuagem às escondidas da mãe, porque ela não aprova desenhos muito grandes. De fato, quando questionada sobre a arte, Cristiane disse que estava “horrível”.

Veja a referência que ela pediu e o resultado obtido: