Influenciadora joga iPhone de ouro de R$ 11,5 mil no lixo: ‘É uma bomba-relógio’

A influenciadora Drielly Drudi contou em suas redes sociais que teve que jogar seu iPhone, composto por ouro 24 quilates, no lixo. Segundo ela, a bateria do aparelho estufou e as bordas acabaram se soltando.

“A bateria estufou toda aqui dentro. As bordas estão saindo, a tela está saindo também. Agora ninguém quer segurar no celular porque isso aqui é uma bomba-relógio. Meu celular de ouro foi pro lixo”, disse ela enquanto mostrava o celular.

O iPhone de ouro de Drielly foi comprado durante uma viagem dela para Dubai no ano passado. De acordo com o site da marca, o celular custa R$ 11,5 mil.

Outras celebridades como Neymar e Carlinhos Maia também tem iPhone de ouro.