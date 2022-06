Inscrições para cursos técnicos e qualificantes do Senai terminam na segunda

As inscrições para os cursos técnicos e qualificantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), na unidade de Rondonópolis, terminam nesta segunda-feira (13).

Os cursos são gratuitos e as vagas são destinadas para estudantes do 1º, 2º e do 3º ano Ensino Médio regular das escolas estaduais de Rondonópolis.

As unidades de ensino contempladas são: Escola Estatual Major Otavio Pitaluga, Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho e a Escola Estadual Professora Amélia de Amélia de Oliveira Silva.

Para fazer a inscrição é necessário que os alunos procurem a direção da escola e retirem um cupom para ser apresentado na efetivação da matrícula junto a unidade do Senai.

Os cursos técnicos ofertados são: Automação no período vespertino e de Segurança do Trabalho nos períodos vespertino e matutino. As formações técnicas são exclusivas para os estudantes do 2º ano, já para as formações de qualificação os estudantes de 1º, 2º e 3º podem participar.

Os cursos de qualificação ofertados são: Assistente administrativo com informática; Assistente de controle de qualidade com informática; Assistente de recursos humanos com informática; Controlador e programador de produção e Operador de Computador.

Para efetivar a matrícula, além do cupom adquirido na escola, os alunos precisam levar o RG, CPF, um comprovante de endereço e o atestado escolar. Os responsáveis pelos estudantes menores de idade precisam ir junto e apresentarem o RG e CPF.

Mais informações podem ser encontradas no site: www.senaimt.ind.br ou pelo telefone 2101-5000.