Agricultores familiar | Inscrições para o ‘Programa Alimenta Brasil’ começam hoje

Estão abertas, para agricultores familiares de Mato Grosso, as inscrições para participar do Programa Alimenta Brasil 2022 (PAB), antigo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação federal, executada em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), conta neste ano com R$ 2 milhões em recursos para a compra de alimentos, obrigatoriamente produzidos por produtores rurais ligados à agricultura familiar.

Para participar, os agricultores familiares devem possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) regular e procurar o escritório da Empaer ou a Secretaria de Agricultura do seu município para elaboração do projeto. As propostas deverão ser enviadas, por parte dos escritórios da Empaer ou das secretarias municipais, até o dia 30 de junho, por e-mail, para a Seaf.

Neste ano, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) serão os órgãos atendidos pelos alimentos comprados pelo PAB. Os CRAS interessados em ser beneficiados com a ação, assim como os produtores familiares, também precisam procurar a sede da Secretaria de Agricultura local ou da Empaer.

Em 2021, durante a realização do PAA, foram aplicados R$ 1,1 milhão na compra de 948 toneladas de alimentos, que beneficiaram 500 famílias, em 35 municípios. Neste ano, a expectativa é beneficiar 700 famílias, em 88 municípios aptos a participar do programa, voltado para minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 na agricultura familiar.

Outras informações pelo telefone: (65) 3613-6206.